Euro
8.69
Dolar
7.38
BIST 100
1,094.80
Altın
1,916.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kişinev’de Moldova Dışişleri ve Avrupa’yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile ortak basın toplantısı düzenliyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Giresun'da selde kaybolan aileyi arama çalışmaları devam ediyor

Osmaniye köyünde araçlarıyla suya kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ü bulmak için Çal ve Batlama derelerinde arama çalışması yapılıyor.

Gültekin Yetgin   | 26.08.2020
Giresun'da selde kaybolan aileyi arama çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Gültekin Yetgin / AA

Giresun

Giresun'da selde kaybolan aileyi arama çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye köyünde araçlarıyla suya kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ü bulmak için Çal ve Batlama derelerinde arama çalışması yapılıyor.

Aynı aileden Betül Akgün'ün dün Batlama Deresi'nde cesedine ulaşılmasının ardından, anne ve babanın da bulunması için AFAD koordinesindeki ekipler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, suyu ve dere kenarındaki çalılık alanları tarıyor.

Emine Akgün'ün kardeşi Süleyman Karakılıç, selin meydana geldiği gün yaşananları AA muhabirine anlattı.


Ablasının kendisini arayıp "Çıkamıyoruz, arabamızın altına taş girdi." diyerek yardım istediğini belirten Karakılıç, bunun üzerine evden çıkarak arabasıyla ilerlediğini ancak köprünün üzerinin su dolması nedeniyle yola yürüyerek devam ettiğini söyledi.

Karakılıç, "Bahçelerden aşağı indim, kendime yol buldum. Ablam bana 'Kardeşim nerede kaldın, geç kaldın, arabamızın içerisine su doluyor boğulacağız, koşsana.' dedi. 'İmdat boğuluyoruz.' dedi. Ondan sonra da hiçbir şey duymadım." ifadelerini kullandı.

Süleyman Karakılıç, olayın yaşandığı ana kadar süren yağışın, sonrasında sona erdiğini kaydetti.

Kadının diğer kardeşi İbrahim Karakılıç ise 60 yıldır köyde böyle su taşkını meydana gelmediğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Obezite Kovid-19'dan ölüm riskini neredeyse yüzde 50 artırıyor
Almanya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı protesto yasaklandı
İran Turizm Bakanı: Kovid-19 nedeniyle ülkede turist sayısı sıfıra yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 21 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 70 bini geçti

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: Giresun'da en kısa sürede bütün yaraları saracağız

Bakan Karaismailoğlu: Giresun'da en kısa sürede bütün yaraları saracağız

Giresun Doğankent'teki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Dönmez: Dereli merkezin yüzde 80'i elektrik kullanır vaziyette

AFAD Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi

AFAD Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi
Giresun'da selde kaybolan aileyi arama çalışmaları devam ediyor

Giresun'da selde kaybolan aileyi arama çalışmaları devam ediyor
Bakan Kurum: Giresun'da içme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor

Bakan Kurum: Giresun'da içme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor