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Türkiye

Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 24 gözaltı

Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adsız Günebakan   | 26.08.2020
Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 24 gözaltı

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen 25 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. 

Gaziantep merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Adresinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmalarıysa sürüyor.

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