Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 24 gözaltı
Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen 25 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
Gaziantep merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Adresinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmalarıysa sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.