Geyikli-Bozcaada feribot hattındaki seferlerden 2'si iptal edildi
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale
Kuzey Ege'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, Bozcaada'dan saat 16.00, Geyikli'den ise saat 18.00'de gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin yapılamayacağını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.