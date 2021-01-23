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Geyikli-Bozcaada feribot hattındaki seferlerden 2'si iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Burak Akay   | 23.01.2021
Geyikli-Bozcaada feribot hattındaki seferlerden 2'si iptal edildi

Çanakkale

Kuzey Ege'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, Bozcaada'dan saat 16.00, Geyikli'den ise saat 18.00'de gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

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