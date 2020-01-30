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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.01.2020
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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