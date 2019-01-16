Genelkurmay Başkanı Güler Dunford'a başsağlığı diledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşına Münbiç'te ölen Amerikan askerleri nedeniyle Milli Savunma Bakanı Akar'ın taziyelerini de iletti.

BRÜKSEL

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'a Münbiç'te yaşamını yitiren Amerikan askerleri nedeniyle başsağlığı diledi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Güler ve Dunford arasında Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleşen basına kapalı görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede Münbiç'te ölen ABD askerleri nedeniyle mevkidaşına başsağlığı dileyen Orgeneral Güler'in, Milli Savunma Bakanı Akar'ın taziye dileklerini ilettiği de öğrenildi.

Hulusi Akar'ın "Her türlü yardıma hazır olunduğu" mesajının da Orgeneral Güler tarafından ABD'li komutana aktarıldığı kaydedildi.

Muhabir: Şerife Çetin