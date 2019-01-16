Münbiç'te patlama meydana geldi

MÜNBİÇ/ANKARA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te bilinmeyen bir sebeple patlama oldu.

Patlama sırasında devriye faaliyeti icra eden ABD askerlerinden birkaçı yaralandı.

ABD askerleri tahliye edildi

ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etti. Patlamada ölenler olduğu da öğrenildi.

Öte yandan, Telegram haberleşme uygulamasında terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu bilinen Amak adlı hesapta, DEAŞ'ın Münbiç'te uluslararası koalisyon askerlerini devriye faaliyeti sırasında patlayıcı yüklü yelekle hedef aldığı iddia edildi.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

Muhabir: Mohamad Misto-Levent Tok