Euro
6.26
Dolar
5.61
BIST 100
99,405.03
Altın
1,516.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Gazinin kafede darbedildiği iddiasına 3 tutuklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir gazinin dinlenmek için oturduğu kafede işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sinan Balcıkoca   | 14.08.2019
Gazinin kafede darbedildiği iddiasına 3 tutuklama

Bursa

Irak'ın kuzeyinde 19 yıl önce güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısında yaralanarak gazi olan Ömür Karaman, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde bir süre yüzdükten sonra dinlenmek için kafeye girdi. 

Ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği iddia edilen Karaman, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan iş yeri sahibinin sözleşmesinin de feshedildiği öğrenildi.

"Engelli ve gazi olduğumu söylememe rağmen saldırdılar"

Gürsu ilçesindeki evinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu Ömür Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, dinlenmek için girdiği kafede bu talihsiz olayın başına geldiğini söyledi.

Kendisine iş yeri sahibinin yanı sıra çok sayıda çalışanın saldırdığını öne süren Karaman, "Engelli ve gazi olduğumu söylememe rağmen saldırdılar. Olayı gören bir genç bana yardıma koştu, onu da darbetmişler." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Gazinin kafede darbedildiği iddiasına 3 tutuklama

Gazinin kafede darbedildiği iddiasına 3 tutuklama

Bursa Valiliğinden 'siyah incir' genelgesi

'Umut Meraş'ın hata yaptığını düşünüyorum'

Reklam filminde oynayan Bursalı çocuklara Zanzibar sürprizi

Reklam filminde oynayan Bursalı çocuklara Zanzibar sürprizi
Erdoğan ile görüşen minik Zeynep'in ailesi umutlandı

Erdoğan ile görüşen minik Zeynep'in ailesi umutlandı

Bursa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Bursa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı