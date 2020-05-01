Euro
7.72
Dolar
7.02
BIST 100
101,218.90
Altın
1,694.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Gaziantep'te evler 'reyhan çiçeği' kokacak

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, bünyesinde bulunan serada yetiştirdiği 30 bin reyhan çiçeğini Kovid-19 salgını sürecinde evlerinde kalan vatandaşlara ve kamu görevlilerine dağıttı.

Rıdvan Korkulutaş   | 01.05.2020
Gaziantep'te evler 'reyhan çiçeği' kokacak

Gaziantep

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara ve kamu kurumunda çalışan görevlilere 30 bin reyhan çiçeği hediye etti.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde bulunan serada yetiştirilen reyhan çiçekleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara ve görevlilere dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yetiştirdikleri mevsimlik çiçekleri park ve bahçe süslemesinde kullandıklarını belirtti.

Bunun yanında vatandaşlara da çiçek dağıtımı yaptıklarını aktaran Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın da balkonlarını süslemelerine yardım etmek için daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çiçek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara ve görevleri başında olan kamu çalışanlarına 30 bin reyhan çiçeğini saksılar içinde ücretsiz olarak dağıtmaya başladık. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla çiçek yetiştirip yine vatandaşlarımıza dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı'
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 64 bine yaklaştı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı
Hindistan'da 'tecrit' uygulaması 2 hafta daha uzatıldı

Benzer haberler

Kocaeli'de karantina süresi dolan 101 kişi evlerine uğurlandı

Kocaeli'de karantina süresi dolan 101 kişi evlerine uğurlandı

İngiltere Premier Lig kulüplerinde hedef sezonu tamamlama

Gaziantep'te evler 'reyhan çiçeği' kokacak

Azerbaycan'da karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Azerbaycan'da karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere online eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere online eğitim
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor