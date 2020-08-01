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Gaziantep'te camide yapılan paylaşıma adli işlem başlatıldı

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldı.

Adsız Günebakan   | 01.08.2020
Gaziantep'te camide yapılan paylaşıma adli işlem başlatıldı

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, B.O'nun sosyal medya hesabı üzerinden camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi.

"Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O'ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından 'ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."

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