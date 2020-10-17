Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Gaziantep'te bombalı saldırı son anda önlendi

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te park halindeki bir aracın altına bırakılan çantadaki zaman ayarlı 1 kilo 200 gram patlayıcı maddenin kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 17.10.2020
Gaziantep'te bombalı saldırı son anda önlendi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te park halindeki bir aracın altına bırakılan çantadaki zaman ayarlı 1 kilo 200 gram patlayıcı maddenin kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesindeki Karşıyaka Polis Merkez Amirliği karşısında park halinde bulunan bir aracın altına akşam saatlerinde bırakılan çanta, sokakta oturan vatandaşların dikkatini çekti.

Olay yerinden hızla uzaklaşan bir kişiyi gören vatandaşlar, şüphelinin eşkalini ve bindiği aracın plakasını 155 Polis İmdat hattına bildirdi.

Bunun üzerine olay yerinde güvenlik tedbiri alan İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada 3 parça halinde, yaklaşık 1 kilo 200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde olduğunu tespit etti.

Patlayıcı madde, bomba imha ekiplerince kontrollü olarak imha edildi.

Polis ekipleri, yapılan ihbar ve analiz çalışmaları sonucu, uygulama noktasında durdurduğu araçtaki biri eşkale uyan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısındaki rekor artışlar devam ediyor
ABD'de 10 eyalette Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi
İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor

Benzer haberler

Gaziantep'te bombalı saldırı son anda önlendi

Gaziantep'te bombalı saldırı son anda önlendi

Gaziantep'te 'Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin temeli atıldı

Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

İçişleri Bakanlığı sınavla 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı sınavla 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Ülke genelinde yarın Kovid-19 denetimi yapılacak

Ülke genelinde yarın Kovid-19 denetimi yapılacak
FETÖ'nün 'mühendisler bölge sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda

FETÖ'nün 'mühendisler bölge sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda