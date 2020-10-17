Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İlyas Kaçar   | 17.10.2020
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

İstanbul'da, Fatih Camisi'nde yatsı namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi Başkanı Yunus Genç, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorununun sıcak çatışmaya dönüştüğünü söyledi.

Ermenistan'ın 1991 yılından beri yapılan hiçbir antlaşmaya uymadığına, müzakere sürecinde bile saldırmaya devam ettiğine dikkati çeken Genç, Ermenistan'ın 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırarak yüzlerce Azerbaycan vatandaşını ve binlerce kişiyi evlerinden uzaklaştırıp vatan hasreti çektirdiğini dile getiren Genç, 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk Grubu üçlüsünün de çözüm odaklı davranmaktan uzak olduğuna işaret etti.

Ermenistan'ın zalim ve işgalci olduğunu aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildiriyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısındaki rekor artışlar devam ediyor
ABD'de 10 eyalette Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi
İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor

Benzer haberler

Türk Konseyi: Azerbaycan'ın meşru mücadelesine olan güçlü desteğimizi yineliyoruz

Türk Konseyi: Azerbaycan'ın meşru mücadelesine olan güçlü desteğimizi yineliyoruz

Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı

Azerbaycan ile Ermenistan insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı

MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki

MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki
Almanya,İsviçre ve Avusturya'da Azerbaycan’a destek gösterisi düzenlendi

Almanya,İsviçre ve Avusturya'da Azerbaycan’a destek gösterisi düzenlendi
AB'den Ermenistan'ın Gence saldırısına ilişkin 'üzüntü' açıklaması

AB'den Ermenistan'ın Gence saldırısına ilişkin 'üzüntü' açıklaması