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Gastronomi şehrinde baklavacıların 'tatlı' telaşı başladı

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te baklavacıların bayram telaşı başladı.

Feride Pelin İnal   | 25.07.2020
Gastronomi şehrinde baklavacıların 'tatlı' telaşı başladı Fotoğraf: Feride Pelin İnal/AA

Gaziantep

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmek için çabalayan Gaziantepli baklavacılar, yoğun mesai harcıyor.

Aldıkları siparişleri zamanında yetiştirmek isteyen baklava ustaları, mesai saatlerini öne çekerek çalışma sürelerini uzattı.

Tezgahlarının başına gün doğmadan geçen ustaların ürettiği baklavalar, önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor.

"Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz"

Baklava işletmecisi Selim Bağcı, AA muhabirine, baklavanın Gaziantep'in olmazsa olmaz lezzetlerinden olduğunu belirterek, bayramın da vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi.

Bayram öncesi siparişleri yetiştirmek için çok çalıştıklarını vurgulayan Bağcı, tatlı ve yoğun bir telaş içerisinde olduklarını kaydetti. 

Türkiye'nin dört bir tarafından Gaziantep baklavasına çok fazla bir talebin bulunduğunu aktaran Bağcı, şunları söyledi:

"Tescillenmiş bir lezzet. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'e çok fazla satış yapıyoruz. Sabah dört sıralarında üretim başlıyor. Akşama kadar devam ediyor. Bayram siparişlerini yetiştirmek için personel sayımızı da artırdık. Çeşitleri arttırmaya çalışıyoruz. Klasik baklava dışında şöbiyet, dolama, yaprak şöbiyet ve kare havuç dilimi var. Şu an midye baklava ve şöbiyet siparişi çok fazla. Bayrama iki, üç gün kala perakende satışlar da duruyor. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz."

Bağcı, online ve sosyal medya hesaplarından çok fazla sipariş aldıklarını belirterek, hızlı bir şekilde siparişleri müşterilerine ulaştırmaya çalıştıklarını vurguladı. 

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