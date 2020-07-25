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Türkiye, son 1 ayda kara sularına geri itilen 929 düzensiz göçmene yaşam eli uzattı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Avrupa'ya gitmek için çıktıkları yolculukta Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenleri çaresizce deniz ortasında kalmaktan kurtarıyor.

Halil Şahin   | 25.07.2020
Türkiye, son 1 ayda kara sularına geri itilen 929 düzensiz göçmene yaşam eli uzattı Fotoğraf: Burak Akay/AA

İzmir

Yunanistan tarafından son 1 ayda Türk kara sularına geri itilen 929 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Avrupa ülkelerinde yeni ve daha iyi bir yaşam kurma hayali kuran düzensiz göçmenlerin, lastik botlarla Ege Denizi'nin karşı kıyısına geçme çabası sürüyor.

Olumsuz deniz koşullarında, elverişsiz deniz araçlarıyla yapılan yolculuklarda düzensiz göçmenler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor. Geçen yıl deniz yolculuklarında 1 Ocak-22 Temmuz tarihlerinde 29 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, bu yıl aynı dönemde yaşamını yitirenlerin sayısı 35 oldu.

Düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuğu, Yunanistan'ın geri itmesiyle daha da zorlaşıyor.

Türkiye, son 1 ayda kara sularına geri itilen 929 düzensiz göçmene yaşam eli uzattı

Sahil Güvenlikten hayat eli

Yasa dışı geçişle mücadelesini aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenleri kurtararak onlara adeta hayat eli uzatıyor.

Yardıma ihtiyacı olan düzensiz göçmenleri sahil güvenlik botlarına alarak Türk kıyısına çıkaran ekipler, onlara giyecek ve yiyecek yardımı yapıyor. Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında sağlık durumu kötü olanlara da ilgili görevlilerce müdahale ediliyor.

Yunanistan'ın 22 Haziran-22 Temmuz döneminde geri ittiği 929 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin 379'u İzmir, 238'i Balıkesir, 162'si Çanakkale 108'i Muğla, 24'ü Aydın, 18'i Antalya'da karaya çıkartıldı.

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler adada mahsur kaldılar

Türk kara sularında yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 Haziran'da 3 noktada (İzmir, Çanakkale ve Balıkesir) düzenlediği operasyonlarla toplam 124 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil güvenlik ekiplerince 20 Temmuz'da Balıkesir'de yapılan kurtarma operasyonu ise adada mahsur kalan düzensiz göçmenler için gerçekleştirildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen ve Ayvalık ilçesi açıklarındaki Çıplak Ada'da mahsur kalan 39 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Denizde 13 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre, bu yıl 1 Ocak- 22 Temmuz döneminde deniz yoluyla Yunanistan'a gitmeye çalışan 12 bin 609 düzensiz göçmen yakalandı. 1-22 Temmuz tarihlerinde yakalananların sayısı 882 oldu.

Bu yıl sahil güvenlik tarafından karada tespit edilen, denize çıkmadan jandarma ve emniyet birimleri tarafından yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 130'u temmuzda olmak üzere 4 bin 511 oldu.

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