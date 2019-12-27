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Türkiye

Galericilere uyum için ek süre tanındı

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar, 31 Ağustos 2020'ye kadar durumlarını belirlenen şartlara uygun hale getirecek.

Arife Yıldız Ünal   | 27.12.2019
Galericilere uyum için ek süre tanındı

Ankara

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların durumlarını, şartlara uygun hale getirme süreleri 31 Ağustos 2020'ye uzatıldı.

Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar, bu faaliyetlerine devam edebilmek için 31 Ağustos 2020'ye kadar durumlarını, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere ilgili maddenin şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi alacak.

Yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan en az 10 işletme bulunan iş yerleriyle en az 30 işletme veya en az 50 çalışanı bulunan iş yerleri 31 Ağustos 2020'ye kadar durumlarını ilgili maddeye uygun hale getirecek.

Söz konusu süreler daha önceki uygulamada 31 Aralık olarak belirlenmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ'e göre de Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davranan Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri AŞ 1 ay süreyle faaliyetten men edildi. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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