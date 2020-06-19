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FİSKOBİRLİK, 'Çotanak' markalı ürünleri pazarlayacak

Ordu'da faaliyet gösteren bir firma ile FİSKOBİRLİK arasında "Çotanak" markalı ürünlerin pazarlanması için protokol imzalandı.

Eyüp Elevli   | 19.06.2020
FİSKOBİRLİK, 'Çotanak' markalı ürünleri pazarlayacak

Ordu

Ordu'da faaliyet gösteren bir firma ile Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) arasında "Çotanak" markalı ürünlerin pazarlanması için protokol imzalandı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Altınordu ilçesindeki Altaş Yağ Sanayisinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kendileri için Altaş ve Çotanak markalarının önem taşıdığını söyledi.

FİSKOBİRLİK'in geçmişte zor süreçlerden geçtiğini belirten Bayraktar, "Bu süreçte Altaş ailesinin çok önemli katkıları oldu. Geçtiğimiz süreçte bu ticaret olmasaydı FİSKOBİRLİK diye bir şey kalmayacaktı." dedi.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK EFİT AŞ'nin pazarlama anlamında Türkiye'de tüm illerde örgütlenmiş bir kurum olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki birkaç yılda Türkiye'de çok önemli birkaç firmadan biri olacak konuma gelecek. Çünkü büyüme trendimiz onu gösteriyor. Bu anlaşmayla amacımız hem istihdama yatırım yapmak hem FİSKOBİRLİK EFİT AŞ'yi Türkiye'de birkaç firma içerisine sokmaktır. Bu sinerjiyi daha da büyüterek bölgeye ve ülkeye önemli işler kazandıracağız. Bu işe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Altaş Şirketler Grubu yönetim kurulu üyesi Uğur Altaş ise yaptıkları çalışmalarla fabrikanın yenilendiğini ve ürünlerin de çeşitlendirildiğini ifade etti.

Pazarlama konusunda "ne yapabiliriz" diye düşündüklerini anlatan Altaş, "Yaptığımız bu anlaşma ile kurumsallaşalım, profesyonel şekilde yola devam edelim istedik. Çok mutluyuz. FİSKOBİRLİK'in çok iyi bir ağı var. Çotanak markasının çok iyi yerlere gideceğine eminiz." diye konuştu.

Bayraktar ile Altaş arasında, "Çotanak" markalı ürünlerin pazarlanması noktasında protokol imzalandı.

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