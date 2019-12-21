Fırtına nedeniyle BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa
BUDO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.