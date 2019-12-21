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Türkiye

Fırtına nedeniyle BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Uğur Ulu   | 21.12.2019
Fırtına nedeniyle BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi

Bursa

BUDO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı.

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