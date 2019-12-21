Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla boza içti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te vatandaşlarla boza içip sohbet etti.
İstanbul
Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, buradan ayrıldıktan sonra Fatih'teki Vefa Bozacısı'na gitti.
Burada sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlara boza ikram etti.
Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenirken, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.