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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla boza içti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te vatandaşlarla boza içip sohbet etti.

Sefa Mutlu   | 21.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla boza içti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vefa Bozacısı'na uğradı, burada vatandaşlarla bir araya geldi. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, buradan ayrıldıktan sonra Fatih'teki Vefa Bozacısı'na gitti.

Burada sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlara boza ikram etti. 

 

Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenirken, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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