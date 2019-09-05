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Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak helikopter uçuşu

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

Muhammed Boztepe   | 05.09.2019
Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak helikopter uçuşu

Ankara

Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. 

Açıklamada, Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği belirtildi.

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