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Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Sertaç Bulur   | 27.05.2019
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. 

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

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