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Türkiye

Fırat Kalkanı harekat alanında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca Fırat Kalkanı harekat alanında icra edilen görevler sırasında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

İlkay Güder   | 15.03.2019
Fırat Kalkanı harekat alanında bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat Kalkanı harekat alanında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı harekat alanında icra edilen görevler esnasında bir askerin şehit olduğu belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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