Beyaz gelinlikli Toroslar havadan görüntülendi
Kar yağışı ile beyaza bürünen Antalya'nın Akseki ilçesindeki Toros Dağları 'beyaz gelinliğini' giydi.
Antalya
Kar yağışı ile beyaza bürünen Antalya'nın Akseki ilçesindeki Toros Dağları'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Bölgede etkili olan kar yağışı Toros Dağları'na beyaz gelinlik giydirdi. Karla kaplanan çam ağaçları ve kar birikintileri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bu güzelliğin en iyi görüldüğü noktaların başında gelen Antalya ile Konya'yı bağlayan bin 825 metre rakımlı Alacabel geçidi ve Gidengelmez Dağları'nın arka yüzleri drone ile havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.