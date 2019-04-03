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Türkiye

'Firari kurt' ormanlık alanlarda aranıyor

Antalya Hayvanat Bahçesi'nden kaçan kurdun yakalanması için ormanlık alanlardaki fotokapan sayısı artırıldı.

Süleyman Elçin   | 03.04.2019
'Firari kurt' ormanlık alanlarda aranıyor

Antalya

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Antalya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, aynı kafeste kaldığı kurtlarla kavga ettiği için 1 Nisan'da kafesi değiştirilmek istenirken kaçan yaban kurdunu yakalama çalışmaları sürüyor.

Hayvanat bahçesine yakın bölgede ve yaban hayatının yoğun olduğu Termessos Milli Parkı'nda arama çalışması yapıldı. 

Bölgede 5 ekip ve sayısı artırılan foto kapanlarla kurdun yeri tespit edilmeye çalışılıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.

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