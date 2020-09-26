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Filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyene hapis cezası

Karabük Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan "filyasyon" çalışmaları sırasında doğru bilgi vermeyenlere ve yalan beyanda bulunanlara üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacağını bildirdi.

Ahmet Özler   | 26.09.2020
Filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyene hapis cezası

Karabük

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan "filyasyon" çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı ​oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önem taşıdığı belirtildi. 

Açıklamada, "Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi ile 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi gereğince işlem tesis edilecektir." denildi.


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