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FETÖ'ye 'ankesör' soruşturmasında 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri'nden 21'i ihraç 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak   | 18.08.2020
FETÖ'ye 'ankesör' soruşturmasında 25 gözaltı kararı

Ankara

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 21'i ihraç 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 21'i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


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