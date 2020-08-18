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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

İstanbul merkezli 16 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında sözde sivil mahrem imamlar ile muvazzaf askerlerin de olduğu 62 kişiden 30’u yakalandı.

Halil Demir   | 18.08.2020
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

İstanbul
İstanbul merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında sözde sivil mahrem imamlar ile muvazzaf askerlerin de olduğu 62 kişiden 30’u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç askerler ile sözde sivil mahrem imamların da bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarda şüphelilerden 30’unu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 32 zanlının ise yakalanması için çalışılmaların devam ettiği bildirildi.

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