Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
99,027.00
Altın
1,409.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Türkiye

FETÖ'ye 'ankesör' operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığında Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 46'sı muvazzaf 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Açıl   | 12.07.2019
FETÖ'ye 'ankesör' operasyonu

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 46'sı muvazzaf 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen bir teğmen ve 48 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Şüphelilerden 46'sının görevde olduğu ikisinin görevden uzaklaştırıldığı, birinin ise emekli olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık

Benzer haberler

'Sisi gibi ezip geçin' diyen darbeci kurmay başkanı

'Sisi gibi ezip geçin' diyen darbeci kurmay başkanı

Motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edildi

ABD’deki FETÖ Şebekesi: Hakan Şükür

15 Temmuz'un Senegalli tanığı: Türkler vatanları için vücutlarını kalkan yaptı

15 Temmuz'un Senegalli tanığı: Türkler vatanları için vücutlarını kalkan yaptı
Ankesörden bugüne kadar 13 bin 357 kişiye gözaltı

Ankesörden bugüne kadar 13 bin 357 kişiye gözaltı
FETÖ'nün kritik ismlerine ceza yağdı

FETÖ'nün kritik ismlerine ceza yağdı