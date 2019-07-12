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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi

Anadolu Ajansı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, FETÖ'nün hain darbe girişiminde vatandaşların tanklara ve zırhlı araçlara karşı göğsünü siper ederek verdiği mücadele sırasında çekilen arşivindeki az bilinen fotoğrafları derledi.

Mehmet Tosun   | 12.07.2019
Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi

Ankara

Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi

Anadolu Ajansı (AA), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde vatandaşların tanklara ve zırhlı araçlara karşı göğsünü siper ederken çekilen, arşivindeki az bilinen fotoğrafları derledi. Fotoğraflarda, Ankara ve İstanbul'da 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan halkın, darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı araçlara müdahale ettiği, darbecilerin araçlarını engellediği ve ele geçirdiği anlar yer alıyor. Fotoğrafta İstanbul Boğaziçi Köprüsünde zırhlı araçları engelleyen vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansı (AA), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde vatandaşların tanklara ve zırhlı araçlara karşı göğsünü siper ederken çekilen, arşivindeki az bilinen fotoğrafları derledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye yaşattığı karanlık geceden objektife yansıyan destansı mücadelenin tarihi kareleri, AA tarafından derlendi. Fotoğraflarda, Ankara ve İstanbul'da 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan halkın, darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı araçlara müdahale ettiği, darbecilerin araçlarını engellediği ve ele geçirdiği anlar yer alıyor.

Fotoğrafların çekildiği yerler arasında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kızılay Meydanı, Maltepe, TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı önü, İstanbul'da ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim Meydanı, Vatan Caddesi ve Atatürk Havalimanı bulunuyor. 

Kritik noktaları ele geçirmeye çalıştılar

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında askeri araçların önünde canlarını siper eden vatandaşlar, cuntacıların amaçlarına ulaşmasına engel oldu.

Türkiye tarihinin en karanlık günlerden biri olan 15 Temmuz'da darbeciler başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülke genelinde kritik noktaları hedef aldı.

Birçok birlikteki tank ve zırhlı araçların kışla dışına çıktığı hain darbe girişiminde, Ankara'da TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet, TÜRKSAT, MİT ve TRT ele geçirilmeye çalışıldı.

İstanbul'da da benzer görüntülerin yaşandığı gecede, stratejik bölgeleri kontrolleri altına almaya çalışan darbeciler, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini askeri araçlarla trafiğe kapattı. Atatürk Havalimanı'nı zırhlı araçlarla kontrol altına almaya çalışan cuntacılar, emniyet noktaları ve medya kuruluşları ile kritik yerlere asker gönderdi. 

Erdoğan'ın çağrısı ile vatandaşlar sokaklara indi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başta Ankara ve İstanbul olmak üzere tüm yurtta sokaklara çıkan vatandaşlar, darbecilere karşı verdikleri mücadeleden başarıyla çıktı.

Kadın, çocuk, yaşlı, genç her yaş ve meslekten vatandaşlar, bedenlerini siper edip tankların ilerlemesine izin vermedi. Vatandaşlar kimi zaman üzerlerine çıkarak, kimi zaman ise önlerine geçerek ya da yatarak tank ve zırhlı araçları durdurmayı başardı.

Vatandaşların ölümü düşünmeden darbeye karşı durduğu bu gecede 251 vatandaş şehit, 2 binin üzerinde kişi ise gazi oldu.

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