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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Erzincan merkezli 5 ildeki operasyonda, aralarında 5 muvazzaf askerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kemal Özdemir  | 03.03.2019
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Erzincan

Erzincan merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında 5 muvazzaf askerin de olduğu 7 zanlı yakalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 5'i muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 7 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan, Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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