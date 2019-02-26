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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Tekirdağ'da 7 muvazzaf asker ile örgütün sözde "sivil imamı" olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Ömer Ural  | 26.02.2019
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Tekirdağ

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf asker 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "sivil imamı" ve 7 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, muvazzaf askerler A.İ, A.K, M.K, O.K, S.A, T.K, V.D. ile sözde "sivil imam" Y.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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