Euro
6.56
Dolar
6.07
BIST 100
119,766.50
Altın
1,608.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.

Halil Demir   | 19.02.2020
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 1'i binbaşı, 1’i yüzbaşı, 3’ü üsteğmen, 1’i teğmen, 27’si astsubay ve 2'si uzman çavuş olmak üzere 35’i muvazzaf 52 askeri personel ile mahrem imam olduğu tespit edilen 3 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 36'sı yakalandı. 

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Benzer haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı

FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış

FETÖ'cülerin 'motivasyon' yalanları

FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı
2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 467 gözaltı kararı

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 467 gözaltı kararı