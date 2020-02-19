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Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı devam ediyor

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler’de tahliye edilen riskli binaların yıkımı devam ediyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 19.02.2020
Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı devam ediyor

İstanbul

Sabah saatlerinde Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, dün başlanan Ferit Selim Paşa Caddesi Gonca Sokak’ta risk taşıyan 6 katlı, 43 yıllık Gonca Apartmanı’nın yıkımına bugün de devam etti.

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede bu hafta sonuna kadar toplam 24 bina daha risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacak.

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