Euro
9.02
Dolar
7.41
BIST 100
1,559.05
Altın
1,842.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim listesindeki eski askeri hakime hapis cezası

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yayınlanan sözde sıkıyönetim atama listesinde Kocaeli sıkıyönetim askeri mahkemesi hakimi olarak yer alan eski yüzbaşı İrfan Ay, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tanju Özkaya   | 14.01.2021
FETÖ'nün sözde sıkıyönetim listesindeki eski askeri hakime hapis cezası

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yayınlanan sözde sıkıyönetim atama listesinde Kocaeli sıkıyönetim askeri mahkemesi hakimi olarak yer alan eski yüzbaşı İrfan Ay, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Ay ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Ay, isminin iradesi dışında sözde atama listesinde yer aldığını, bu nedenle görevlendirmeden sorumlu tutulamayacağını öne sürdü.

Darbe girişiminden önceden haberinin olmadığını savunan Ay, 15 Temmuz akşamı söz konusu görevlendirmeye yönelik bir girişimde bulunmadığını iddia etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti de kabul etmeyen Ay, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, İrfan Ay'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgını Latin Amerika ve Karayip ekonomilerine ağır darbe vurdu
GALERİ- Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi
Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi
Kovid-19 aşısının uygulanmasına mücadelenin kahramanlarıyla başlandı

Benzer haberler

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim listesindeki eski askeri hakime hapis cezası

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim listesindeki eski askeri hakime hapis cezası

Edirne merkezli 12 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

'Mahrem imam' FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası sonrasındaki algı operasyonunu anlattı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Yargıtay Başkanvekilliğine 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil seçildi

Yargıtay Başkanvekilliğine 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil seçildi
Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanmasına' operasyon: 17 gözaltı

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanmasına' operasyon: 17 gözaltı