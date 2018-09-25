FETÖ'nün sahte kimlikçisinin 'dolmuş' taktiği

Trabzon'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu, gaybubet evlerinde kalan kişilere sahte kimlik sağladığı belirlenen S.Ö isimli bir kadının görüşme yerine 4 dolmuş değiştirerek gittiği tespit edildi.

TRABZON - SEYİT AHMET EKSİK

Trabzon'da güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yaptığı çalışma sonucu, gaybubet evlerinde kalan kişilere sahte kimlik sağladığı belirlenen bir kadının görüşme yerine 4 dolmuş değiştirerek gittiği tespit edildi. Hücre evlerine yapılan operasyonlarda kira sözleşmeleri incelendiğinde ise bu evlerin örgüt mensubu olan ancak aramaları bulunmayan şahıslar tarafından tutulduğu belirlendi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, il genelinde Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir yıl içinde yapılan operasyonlarda, 19 gaybubet ve 4 öğrenci evi tespit edilirken bu evlerde saklanan 48 kişi ise yakalandı.

Özellikle son zamanlarda büyük bir güç kaybeden ve yeniden örgüte elaman toplamaya çalışan FETÖ'nün farklı yol ve yöntemler izlediği belirlendi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında öğrenci evleri ve "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerine düzenlenen operasyonlarla çözülme ve panik yaşayan örgütte, yöneticilerin örgüt mensuplarına olası bir operasyona karşı "solcu" gibi gözükmeleri talimatı verdiği öğrenildi.

Bir örgüt üyesinin alınan ifadesinde, örgüt adına ümit vadeden öğrenciler, ikamet ettikleri örgüt evlerinden ayrılmış gibi gösterilerek bu öğrencilerle daha sonra tek olarak görüşüldüğü belirlendi.

Bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrenci evlerine yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve itiraflarda bulunan kız öğrenci ifadesinde, öğrenci evlerinden sorumlu Bölge Talebe Mesulü (BTM) olan kadının, evde kitaplıkta bulunan Fetullah Gülen'e ait kitapların toplanarak kolilenmiş halde kapının önüne koyulması yönünde talimat verdiğini aktardı. Öğrenci, kolileri akşam kapının önüne koyduklarını, sabah kalktıklarında ise kolilerin yerinde olmadığını fark ederek ne olduğu sorduğunu, söz konusu kişinin kendisine, "Herhangi bir olası operasyona karşı tedbir amaçlı biz aldık" şeklinde cevap verdiğini kaydetti.

Öte yandan, başka bir öğrenci evinde ise örgüt üyelerine, evdeki kitaplıklardaki örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ile dini içerikli kitapların kaldırılarak bunların yerine sol görüşlü yazarlara ait kitapların yer alması talimatı verildiği öğrenildi. Evlerde sol görüşlü kitapların bulunması talimatını veren örgüt yöneticilerinin ayrıca mensuplarına, takip edilmeleri ve olası bir operasyon anında hedef şaşırtmak ve tedbir amacıyla sosyal medya hesaplarından sol görüşlü sayfaları ve yazarları takip etmeleri, sol görüşlü paylaşımlar yaparak "solcu" gibi gözükmeleri talimatı verdikleri belirtildi.

Başkalarına ait kimlikle ev tutuyorlar

Örgütün tüm gizlenme ve hedef şaşırtma yöntemlerine karşı güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürürken örgütün özellikle gaybubet evlerinin tutulmasına yönelik çalışmasını ise büyük oranda deşifre etti.

Gaybubet evlerine yönelik olarak yapılan kira sözleşmeleri incelendiğinde, bu evlerin örgüt mensubu olan ancak aramaları bulunmayan şahıslar tarafından tutulduğu belirlendi.

FETÖ'nün yeni yapılanma içerisine girdiği bu alanda örgütün özellikle bazı kişileri bu iş için görevlendirdiği ve bulduğu kendilerine göre sözde "temiz" kimliklerle ev tuttukları ortaya çıktı.

Görevlendirilen kişilerin bazı evleri tutarken sahte kimlikler kullandıkları ve bu kimliklerin çoğunun yapılan operasyonlarda ele geçirildiği öğrenildi.

Gaybubet evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, örgüt üyelerinin çoğunun eşyalarını koliler içerisinde hazır tuttuklarını, olası bir operasyon ya da kaçışa karşın hızlı hareket etmek için bu yöntemi uyguladıklarını ortaya çıkardı.

Gaybubet evlerinde kalan örgüt üyelerine, komşuların okula ve işe gidiş geliş saatlerine denk gelen saatlerde binaya giriş ve çıkış yapılmaması ve komşulara gözükmemeleri, kapıda çok fazla ayakkabı bulundurmamaları talimatı verildiği de öğrenildi.

Takip edilmemek için 4 dolmuş değiştirmiş

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu, gaybubet evlerinde kalan kişilere sahte kimlik sağladığı belirlenen ve geçen aylarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.Ö. isimli bir kadının ifadelerinden, görüşme yerine 4 dolmuş değiştirerek gittiği belirlendi.

Söz konusu zanlı güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini anlamış, sahte kimlikleri lavaboya atarken yakalanmıştı. Ele geçirilen sahte kimlikler arasında Trabzon'da düzenlenen gaybubet evlerine yönelik operasyonda yakalanan Erzincan "il imamı yardımcısı" R.E'nin fotoğrafının yer aldığı başkası adına düzenlenmiş kimliğin de yer aldığı belirlenmişti.