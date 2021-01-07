Euro
9.01
Dolar
7.34
BIST 100
1,512.76
Altın
1,915.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerini ziyaretinde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer'in ismi yaşatılacak

Ortahisar Belediyesi, eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından merhum Özkan Sümer'in isminin, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin bulunduğu yola verileceğini bildirdi.

Duygu Avunduk   | 07.01.2021
Eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer'in ismi yaşatılacak

Trabzon

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Meclisinin ocak ayı son toplantısı belediye başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Kültür, Çevre ve Spor Komisyonu'ndan gelen, Trabzon ve Türk futboluna sayısız hizmetleri olan Özkan Sümer'in isminin, Şenol Güneş Spor Kompleksi önünde halihazırda bulunan yola verilmesiyle ilgili önerge, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarınca oy birliğiyle kabul edildi.

Ortahisar ilçe sınırları içinde yer alan yolun isminin değiştirilmesiyle ilgili yetkisinden dolayı öneri, karar şeklinde Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlığına gönderildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gallerli bilim insanları Kovid-19 için akıllı aşı cihazı geliştiriyor
Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1070 kişi hayatını kaybetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic Kovid-19 aşısı yaptırdı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 103 kişi hayatını kaybetti
Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi

Benzer haberler

Eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer'in ismi yaşatılacak

Eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer'in ismi yaşatılacak

Trabzon'da tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi yeni turizm sezonuna hazırlanıyor

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36'sı Trabzon'dan

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36'sı Trabzon'dan
Trabzon yerel basınında Göztepe galibiyetinin yankıları

Trabzon yerel basınında Göztepe galibiyetinin yankıları
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti