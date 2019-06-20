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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 33 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'nün 30 hücre evine düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Şafak Yel   | 20.06.2019
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 33 gözaltı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilerin hücre evleri olarak kullandığı İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da 30 hücre evi tespit edildi. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ileri sürülen 33 zanlı gözaltına alındı.

Çok sayıda sahte kimlik ele geçirildi

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.


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