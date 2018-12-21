FETÖ'nün 'Çorum imamı'na 12 yıl 6 ay hapis cezası

Hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açılan FETÖ'nün "Çorum il imamı" Savaş Çetinkaya 12 yıl 6 ay, eşi Hatice Çetinkaya ise örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

ÇORUM

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün "Çorum il imamı" Savaş Çetinkaya 12 yıl 6 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan FETÖ/PDY'nin "Çorum il imamı" olduğu iddia edilen Savaş Çetinkaya ve eşi Hatice Çetinkaya ile avukatları katıldı.

Savunmaları için son kez söz verilen tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Bazı tanıkların da dinlenmesinden sonra cumhuriyet savcısının mütalaasını isteyen mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Savaş Çetinkaya'nın "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 12 yıl 6 ay, eşi Hatice Çetinkaya'nın da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet ayrıca sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aksaray'da da imamlık yapmış

FETÖ/PDY'nin "Çorum il imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Çetinkaya, Eylül 2017'de tutuklanmıştı. İddianamede, Çetinkaya'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce Aksaray ile Çorum il imamlıklarını yaptığı belirtiliyor.

Örgüt içerisinde "Selim" kod adıyla tanınan Çetinkaya'nın eşiyle beraber ByLock kullancısı olduğu, evlerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği ayrıca FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı şirketlerde sigorta kayıtlarının bulunduğu ve Bank Asyada yüklü miktarda hesap artırımı yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Çetinkaya'nın uzun süre ABD'de kaldığı, FETÖ'nün darbe girişiminden önce vizesinin bitmesi nedeniyle Türkiye'ye döndüğü belirtildi.

Muhabir: Gazi Nogay