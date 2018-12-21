Budaklı kaplıcasına fotoğrafçı ilgisi

Fotoğraf: AA/Ahmet Okur

BİTLİS

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki kaplıcalar, kışın gelmesiyle fotoğrafçıların akınına uğruyor.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden düzenlenen turlarla Bitlis'e gelen fotoğraf sanatçıları, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Budaklı kaplıcasında hayvanlarını yıkayan köylüleri görüntüledi.

Köylüler, kışın ahırda kirlenen hayvanlarını ilçeye 7 kilometre uzaklıkta yaklaşık 40 derece sıcak suya sahip kaplıcada belirli aralıklarla yıkıyor.

Fotoğraf sanatçısı Muhammed Fatih Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 günlük gezi kapsamında Budaklı kaplıcasına geldiklerini söyledi.

İki gün Muş'u gezdiklerini ve orada doğal güzellikler ile yaşam fotoğrafları çektiklerini belirten Özdemir, "Ardından Bitlis'e gelerek burada suya giren mandaları ve içinde takla atan çocukları çektik. Burayı internetteki fotoğraflarından görerek geldik. Fotoğraf açısından çok dikkat çekici bir yer. Bir daha gelmek için planlarımızı yaptık. 12 kişilik bir grupla geldik. Edirne, İstanbul, Ankara ve yurt dışından gelen arkadaşlarımız var." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Işık Güneykaya ise Bitlislilerin kendilerini çok iyi ağırladıklarını ifade ederek, "İnsanların bizi ağırlaması davranışları her şey muhteşem. Muş'ta da aynısını gördük. Buradan Van'a geçeceğiz. Orada da aynı şeyi göreceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Edirne'den gelen Ulvi Avcı da bölgenin doğal güzelliklerini çok beğendiğini ilkbaharda bölgeye yeniden geleceklerini dile getirdi.

Muhabir: Ahmet Okur