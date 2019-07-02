Euro
6.43
Dolar
5.69
BIST 100
99,735.84
Altın
1,392.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Konya merkezli 25 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, 40 şüpheliden 15'inin gözaltına alındığı bildirildi.

Savaş Güler   | 02.07.2019
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Konya

Konya merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da olduğu 40 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor

Benzer haberler

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

42 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

'Balyoz davası' hakimi Diken'e FETÖ'den hapis cezası

'Balyoz davası' hakimi Diken'e FETÖ'den hapis cezası
'Kullanmadım' dediği ByLock'tan talimatlar yağdırmış

'Kullanmadım' dediği ByLock'tan talimatlar yağdırmış

Ankara'da terör estiren darbeci general

Ankara'da terör estiren darbeci general