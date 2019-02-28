Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.32
BIST 100
104,861.30
Altın
1,325.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da
logo
Türkiye

FETÖ'den ihraç edilen astsubaya uyuşturucu operasyonu

İstanbul'dan Ankara'ya gelen ve Akıncılar gişelerinde düzenlenen operasyonla durdurulan 2 araçta 3 kilo 555 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Aykut Karadağ  | 28.02.2019
FETÖ'den ihraç edilen astsubaya uyuşturucu operasyonu

Ankara

Başkentte narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden birinin FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen astsubay olduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya kara yoluyla uyuşturucu getirileceğinin istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine İstanbul-Ankara Otoyolu Akıncılar gişelerinde çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu taşıdığını belirledikleri 2 aracı durdurdu.

Aramalarda, araçların motor kısmında zulalanmış toplam 3 kilo 555 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Araçlardaki şüpheliler M.Y. ve D.B. gözaltına alındı.

D.B'nin, Jandarma Genel Komutanlığında astsubayken FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı, D.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı
Değişen talepler karşısında yükseköğretimde değişim şart
Arap dünyası ve 21. yüzyılı ıskalamak
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi

Benzer haberler

FETÖ'nün ABD'deki iki üniversitesinin 'vize oyunu'

FETÖ'nün ABD'deki iki üniversitesinin 'vize oyunu'

KPSS davasında 3 sanığa hapis cezası

Çekmeköy Kışlası'nda darbe girişimi davasında karar

FETÖ'nün 'yargı imamı' da inkarı seçti

FETÖ'nün 'yargı imamı' da inkarı seçti
FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48 tutuklama

FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48 tutuklama
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı