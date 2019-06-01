Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
90,589.73
Altın
1,305.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ şüphelileri tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında yakalanan 17 zanlı hakkında, FETÖ soruşturmaları kapsamında arama kararlarının olduğu belirlendi.

İlkan Toprak   | 01.06.2019
FETÖ şüphelileri tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Balikesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 17 kişi ile yanlarındaki 6 çocuk yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çıplak Ada açıklarında ilerleyen tekneye operasyon düzenlendi.

Teknedeki 17 zanlının FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edilerek, bu kişilerin yanlarında ayrıca 6 çocuğun bulunduğu görüldü.

Gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden F.M.D, S.K, Ö.F.T, A.S.T. ve M.C'nin polislik mesleğinden, A.K, Ş.D. ve H.B'nin öğretmenlikten, F.B'nin doktorluktan, S.G'nin sağlık memurluğundan, R.Ö'nün katiplikten, A.Ö. ve L.D'nin memurluktan ihraç edildiği belirlendi.

Zanlılar arasında meslekten ihraç edilen eski asteğmen H.D. ve eski üsteğmen Ö.Ö. de bulunuyor.

Ayrıca diğer şüpheliler M.D'nin öğretmen, A.D'nin ise mühendis olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri süren FETÖ zanlılarını Yunanistan'a kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Terör örgütü DEAŞ'a mayısta ağır darbe

Terör örgütü DEAŞ'a mayısta ağır darbe

İstanbul polisi kalpazanlara geçit vermedi

Atalay Demirci'nin 'ByLockçu kayınbirader'ine 15 yıla kadar hapis istemi

Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde

Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde
Çocuk kütüphanesi velileri de 'kitap kurdu' yaptı

Çocuk kütüphanesi velileri de 'kitap kurdu' yaptı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı