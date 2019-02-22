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FETÖ soruşturması: 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Muhammed Enes Can  | 22.02.2019
FETÖ soruşturması: 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Istanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edilen aralarında 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen ve 8 teğmenin bulunduğu 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler tespit edildi. 

Bu kapsamda, 22'si Jandarma Komutanlığında, 147'si Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 91'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 8'i de Sahil Güvenliğinde görevli 295 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik arama ve el koyma kararı da alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay ve 8 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 59 ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Operasyon sürüyor.

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