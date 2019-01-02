FETÖ'nün davasında tutuksuz sanık eski er O.Y, Genelkurmay Başkanlığında tanımadığı bir rütbelinin kendilerine yaşananların tatbikat olmadığını, her şeyin gerçek olduğunu söylediğini aktardı.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada SEGBİS vasıtasıyla savunma yapan tutuksuz sanık O.Y, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı Komutan Konutları Bölüğü'nde er olarak görev yaptığını söyledi.

O.Y, saat 21.00 gibi yat içtimasında tatbikat alarmı verildiğini ve herkesin silah almaya gittiğini söyledi.

Telefonların toplandığını anlatan O.Y, otobüslere bindirildiklerini ve Genelkurmay Başkanlığı'na götürüldüklerini belirtti.

"Kimse buraya yaklaşamayacak"

Genelkurmay Başkanlığı'nda tanımadığı bir rütbelinin gelip "Olanlar tatbikat matbikat değil, her şey gerçek. Kimse buraya yaklaşmayacak." dediğini ifade eden O.Y, başlarındaki Fedakar Akça'nın ise "Biz sadece çevre emniyetini almaya geldik." dediğini duyduğunu bildirdi.

Daha sonra çevre emniyeti için TÜİK tarafına götürüldüklerini dile getiren O.Y, gün aydınlanırken Nurhak isimli uzman çavuşun kendilerini otopark bölgesine götürdüğünü kaydetti.

O.Y, sonraki süreçte de gözaltına alındıklarını anlattı.

"Yaklaşanlara ateş edin"

15 Temmuz'da vatani görevini Muhafız Alayı'nda yerine getiren piyade onbaşı M.T. de o gün kendilerine tatbikat yapılacağının söylendiğini ifade etti.

Yat içtiması alınırken başlarındaki uzman çavuşa bir telefon geldiğini ve tatbikatın erken başladığını anlatan M.T, silah aldıktan sonra otobüslere bindirilerek Genelkurmay'a götürüldüklerini kaydetti.

M.T, bir rütbelinin "IŞİD saldırısı olacak" diye kendilerini mevzilere yerleştirdiğini dile getirerek, saat 00.00-01.00 civarı vatandaşların Türk bayraklarıyla gelmeye başladığını aktardı.

"Gittiğimiz yerin komutanları 'Tel örgüye yaklaşanlara ateş edin, kimseyi yaklaştırmayın' dedi" ifadesini kullanan M.T, kimseye ateş etmediklerini çünkü vatandaşların elinde Türk bayrakları olduğunu bildirdi.

Yine Genelkurmay'daki bir rütbelinin "Karşıdaki TOMA aracının çalıştığını görürseniz ateş edin." dediğini, buna karşılık "Polis aracına ateş edilir mi?" diye sorduklarını anlatan M.T, kurmay binbaşı olduğunu hatırladığı bu kişinin "Etmezseniz biz size ateş ederiz." dediğini söyledi.

Eski er M.K'nin de savunma yapmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Muhabir: Ertuğrul Subaşı