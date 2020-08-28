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FETÖ/PDY'nin sözde il imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sözde il imamlarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alparslan Ermiş   | 28.08.2020
FETÖ/PDY'nin sözde il imamı tutuklandı

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde il imamlarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Silivri Adliyesine getirilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

2017'den beri firari durumda bulunan örgütün sözde il imamlarından S.Ö, saklandığı evin tavan arasında yakalanmıştı.


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