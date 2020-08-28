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Benzinde 15 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirime gidilecek.

Murat Temizer   | 28.08.2020
Benzinde 15 kuruş indirim

Ankara

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre Başkent Ankara'da ortalama 6,90 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,85 liradan 6,70 liraya, İzmir'de 6,91 liradan 6,76 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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