Euro
6.50
Dolar
5.88
BIST 100
95,257.61
Altın
1,482.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ/PDY'den ihraç edilen firari hakim yakalandı

Tokat Reşadiye'de FETÖ/PDY'ye üye olmaktan aranan firari hakim yakalandı.

İlyas Gün   | 15.10.2019
FETÖ/PDY'den ihraç edilen firari hakim yakalandı

Tokat

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan aranan firari hakim yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu için hakimlikten ihraç edilen ve terör örgütüne üye olmaktan aranan İ.D'nin (45) Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyüne geleceği bilgisini aldı.

Ekipler, firari hakimi titiz çalışma ve sıkı takip sonucu yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası hukuk düzeninde meşruiyet krizi
Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinin müsebbibi GKRY ve AB'dir
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak

Benzer haberler

FETÖ/PDY'den ihraç edilen firari hakim yakalandı

FETÖ/PDY'den ihraç edilen firari hakim yakalandı

Samsun merkezli operasyonda ByLock'tan 12 kişi gözaltına alındı

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

FETÖ'nün 'katip yapılanması'na operasyon: 25 gözaltı kararı

FETÖ'nün 'katip yapılanması'na operasyon: 25 gözaltı kararı
FETÖ sanığının inkar savunmaları çürütüldü

FETÖ sanığının inkar savunmaları çürütüldü
Eski ilçe jandarma komutanına FETÖ'den müebbet

Eski ilçe jandarma komutanına FETÖ'den müebbet