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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı

Terör örgütü PKK/PYD-YPG terör örgütünce Suriye'nin kuzeyinde zorla savaştırılan genç, Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye giren Türk ordusuna sığındı.

Ahmet Sertan Usul   | 15.10.2019
Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı

Ankara

PKK/PYD-YPG terör örgütünce Suriye'nin kuzeyinde zorla savaştırılan genç, Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye giren Türk ordusuna sığındı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından zorla savaştırılan ve Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye giren Türk askerine teslim olan bir gencin görüntüsü paylaşıldı.

"PKK terör örgütü mensupları beni Türk devletiyle savaşmam için zor kullanarak aldılar"

İsmi verilmeyen genç, şunları kaydetti:

"Köyde oturuyordum. PKK terör örgütü mensupları beni Türk devletiyle savaşmam için zor kullanarak aldılar. Türk ordusu sınırı geçtikten sonra, kendimi onlara teslim ettim. Kimse bana zarar vermedi. Oradaki gençlerden Türk ordusuna teslim olmalarını rica ediyorum. Çünkü Türk ordusu kimseye zarar vermiyor. Ben, Türkiye devletinden de özür diliyorum. Pişmanım. Oradaki gençlerden kendilerini teslim etmelerini rica ediyorum ve umuyorum."

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