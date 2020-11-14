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FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hamdi Çelikbaş,Cankut Taşdan   | 14.11.2020
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Ankara

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, Çankaya'ya bağlı Ata Mahallesi'nde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkan Sezer, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

FETÖ'ye bağlılığı en üst seviyede olan "A5" kategorisinde bulunuyor

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Yüksel Sezer'in, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.

FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı belirlenen Sezer'in, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı konutun güvenlik açıklarının tespiti amacıyla yurt dışına gönderilecekler listesinde olduğu ortaya çıktı.

Sezer'in Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde de "usulsüz dinleme" konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza aldığı öğrenildi.

FETÖ organizasyonuyla düzenlenen protesto eylemlerine katılmış

Bu arada yapılan soruşturmada eski emniyet müdürü Yüksel Sezer'in, 2015 yılında FETÖ'nün organizasyonuyla Ankara Güvenpark ve Milli Müdafaa Caddesi'nde düzenlenen Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılma kararını protesto gösterilerine katıldığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında Sezer'in katıldığı 8 ayrı protesto gösterisindeki görüntüleri de yer aldı.

Ayrıca Sezer'in kendisiyle irtibatlı olan örgüt üyelerine üzerlerindeki mal varlıklarını kaçırmak adına üçüncü şahıslara devretmelerine ilişkin yönlendirme yaptığı öğrenildi.


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