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FETÖ’nün 'güncel yapılanma' sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan, güncel yapılanma ile gaybubet evleri sorumlusu olduğu ve hücre evlerinde saklananlara finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Biricik tutuklandı.

Halil Demir   | 06.05.2021
FETÖ’nün 'güncel yapılanma' sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve örgütün Anadolu Yakası'ndaki güncel yapılanmasından ve gaybubet evlerinden sorumlu olan Mehmet Biricik'in, Ümraniye'deki bir gaybubet evinde saklandığı belirlendi.

Polis ekipleri, 29 Nisan'da söz konusu adrese düzenlediği operasyonda, otopark duvarından atlayarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 2 bin 850 dolar ve 28 bin lira ile 2 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 2 SİM kart, 2 hafıza kartı ve 1 hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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