FETÖ ile mücadele Balkanlar'da da devam ediyor

Türkiye, FETÖ mensuplarının adalet karşısına çıkarılması, okul ve işletmelerinin kapatılması için Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova'da da mücadelesini sürdürüyor.

Fotoğraf:AA/Vedat Abdul

ÜSKÜP/SARAYBOSNA - CİHAD ALİU / KAYHAN GÜL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balkanlar'daki mensuplarının adalet karşısına çıkarılması, okul ve işletmelerinin kapatılması için bu ülkelerde de büyük mücadele veriliyor.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova gibi Balkan ülkeleri, FETÖ'yü terör örgütü olarak resmen tanımıyor ancak liderleri konuşmalarında FETÖ'nün terör örgütü olduğunu sürekli dile getiriyor.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ülkesindeki Türklerin milli bayramı olan "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" sırasında yaptığı konuşmada, FETÖ'yü ilk kez "terör örgütü" olarak nitelendirdi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic de birçok kez "FETÖ'nün hain bir terör örgütü" olduğunu söyledi.

Makedonya'da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı Yahya Kemal Kolejinin başkent Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nda bulunan tabelası, ocak ayında Halkbank Üsküp'ün girişimleriyle kaldırıldı. Daha önce Yahya Kemal Koleji tabelasının bulunduğu yerde halihazırda "Türkiye Maarif Vakfı" ile "Halkbank" isimleri yer alıyor.

Mali sorunlarla boğuşan FETÖ iltisaklı okulların, genel müdürlüğünü de diğer binalarına taşıdığı ifade edildi. Başkent Üsküp'te 2 şubesi bulunan FETÖ iltisaklı Yahya Kemal Kolejinin, öğrenci sayısının azalması nedeniyle Butel semtindeki binayı boşalttığı ve yakında satışa çıkarılacağı da belirtiliyor.

Kosova'daki operasyon ağır darbe oldu

Balkanlar'da FETÖ'ye karşı mücadele, mart ayında örgütün 6 üst düzey elemanının operasyonla Türkiye'ye getirilmesi üzerine farklı bir boyut kazandı. Operasyon, FETÖ'nün Balkanlar'daki yapılanmasına ağır darbe indirdi.

Kosova İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Başkanı Driton Gashi, operasyonun ardından Başbakan Ramush Haradinaj'ın isteğiyle görevlerinden istifa etti.

Arnavutluk'ta "devir" hilesi

Balkanlar'da FETÖ ile mücadele kapsamında yaşanan bir gelişme de Kosova ve Arnavutluk'ta iki Türk vatandaşının kasım ayında yakalanması oldu.

Sahte pasaportla Arnavutluk'un Dıraç Liman Sınır Kapısı'nı geçerek İtalya'ya gitmeye çalışırken eşi ve iki çocuğuyla gözaltına alınan Türk vatandaşı Muhammed Yasir Aydoğmuş'un, bu ülkeden siyasi sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Aydoğmuş'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016'da tespit ettiği, FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibinde yer aldığı olduğu iddia edildi.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan ve FETÖ üyesi olduğundan şüphelenilen Uğur Toksoy da Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de gözaltına alınmış, olay Priştine'deki özel yetkili savcılığa sevk edilmişti.

Toksoy'un, Gülen'in Kosova'daki eğitim kurumları ve vakıflarıyla iş birliği yaptığı öne sürülüyor.

Arnavutluk'taki FETÖ mensupları ise Turgut Özal Kolejini FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen ve merkezi Hollanda'da bulunan "BF Cooperatief UA" şirketine devrederek kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.

Bosna Hersek'teki FETÖ okulları iki kez el değiştirdi

Örgütün aktif olduğu bir diğer Balkan ülkesi ise Bosna Hersek.

Bosna-Hersek'te "Bosna Sema Eğitim Kurumları" adı altında anaokulundan üniversiteye okulları bulunan örgüt, özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yaşadığı öğrenci ve itibar kaybının ardından iki kez el değiştirdi.

Gerçek yüzü Bosna kamuoyunca da görülen örgüte bağlı okullar, 2 yıl içinde önce ABD'li Global Education şirketine, ardından da İngiliz Richmond Park Education şirketine devredildi.

FETÖ iltisaklı okullar sık sık "sahip" değiştirerek kamuoyunda özde ne olduklarını unutturmaya çalışsa da okulların yönetiminde yer alan isimlerin FETÖ ile yakından bağlantılı olması gözden kaçmadı.

Saraybosna, Tuzla, Bihaç ve Zenica'da anaokulu, ilkokul, lise ile Saraybosna'da Uluslararası Burch Üniversitesi'ni çatısı altında barındıran örgüt iltisaklı kurum, her defasında FETÖ bağını reddetse de okulların son sahibi Richmond Park Education Müdürü Mehmet Kolukısa'nın Danimarka'daki FETÖ bağlantılı Özel Hay Kolejinin eski müdürü olması, yine aynı kurumun temsilcisi Fatih Cingöz'ün ise daha önce Irak'ın Erbil şehrindeki FETÖ bağlantılı Feza Eğitim Kurumlarının başında olması dikkati çekti.

Gülen, Kanter ve darbecilere destek

Bosna Hersek'teki FETÖ iltisaklı okulları daha önce devralan Global Education'ın temsilcisi ve akademisyen Samuel Henry, yayımlanan birçok görüntüsünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i öven ifadeleri ve FETÖ okullarını ziyaret etmesiyle tanınıyor.

Her fırsatta FETÖ bağlantısını inkar eden kurum çalışanlarının sosyal medya hesaplarına bakıldığında da elebaşı Gülen'in sözlerini paylaştıkları, basketbolcu Enes Kanter'e ve darbe girişiminden yargılanan FETÖ mensuplarına destek verdikleri görülebiliyor.

Öğrenciler ayrılıyor

17-25 Aralık'ta yaşanan olayların ardından yerel halkın da gerçek yüzünü görmeye başladığı FETÖ, Bosna Hersek'teki okullarında ciddi öğrenci kayıpları yaşadı.

FETÖ iltisaklı Uluslararası Burch Üniversitesi, özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başta Türk öğrenciler olmak üzere çok sayıda öğrencisini kaybetti. Öğrencilerin bir kısmı Türkiye'ye dönerken bir kısmı da ülkedeki diğer özel ya da devlet üniversitelerine geçiş yaptı.

Türk diplomatların da her fırsatta Bosna Hersek kamuoyunu FETÖ konusunda ikaz etmesi, Bosna Hersek'te FETÖ iltisaklı şirket ve kişilere karşı mesafeli yaklaşılmasına neden oldu.

Bu kurumlar, her defasında FETÖ ile iltisaklı olduklarını inkar etseler de haklarında yapılan haberleri yayınlayan şahıs ve kurumlara dava açmaktan da geri durmuyorlar.