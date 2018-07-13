Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binali Yıldırım hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı." dedi.

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümeti'nin Başbakanı Binali Yıldırım'a devlet şeref madalyası tevcih etmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Bu madalya, devletimizin bekası, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için üstün başarı gösterenlere veriliyor. Kadim yol ve mesai arkadaşım Binali Bey'e ülkemize yaptığı hizmetler sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Kendisini, bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Herkesin gönlünde müstesna bir yer edindi"

"Ehl-i hünerin kadrini, kıymetini bilmek de hünerdir." diyen Erdoğan, Yıldırım'ın 2002'den beri AK Parti hükümetlerinde aldığı görevlerle, ülkenin kalkınması, milletin refahı ortaya koyduğu çabalarla herkesin gönlünde müstesna bir yer edindiğini bildirdi.

Milletin hafızası ve tarihin yapılan hizmetlerle, sarfedilen çabaların en büyük hakemi olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan şöyle devam etti:

"Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, sadece devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun bir nişanesidir. Bu madalyanın bir başka gayesi de vatanına, imanla bağlı, milletine gönülden sevdalı hizmet ehlinin, yeni projeler, eserler, çok daha büyük sorumluluklar için teşvik etmektir. Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum. Kendisine üstlendiği bu önemli görevde Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum."

"Rabbim Binali Bey gibi güzel dostlar nasip etti"

"Önce yoldaş, sonra yol" atasözüne atıfta bulunan Erdoğan, hayatın her alanında yol arkadaşlığının, gönül dostluğunun önemli olduğuna işaret ederek, "Bu sözün asıl hikmetini ve manasını bulduğu yer siyaset ve devlet idaresidir." dedi.

Erdoğan, "Siyasette aynı ideallere inandığınız, aynı değerleri paylaştığınız, gönül ve fikir birliği içinde hareket ettiğiniz yol arkadaşlarınızın değeri herşeyin üstündedir. Türlü imkanlarla, zorluk ve badirelerle dolu siyaset yolculuğu ancak sizi anlayan, sizinle aynı hedeflere kilitlenen yol arkadaşlarınızla yürünebilir. Hayatta en büyük zenginlik dost biriktirmektir. Allah'a hamd olsun 40 seneyi aşan zorlu siyaset yolculuğumuzda Rabbim bizlere, Binali Bey gibi güzel dostlar, sağlam dostluklar nasip etti." değerlendirmesinde bulundu.

1970'lerin sonunda Kasımpaşa'da Milli Selamet Partisi'nin Gençlik Kolları'nda başlayan dava arkadaşlığının bugünlere kadar ulaştığını anlatan Erdoğan, "Dostluk en çok da kader ve keder ortaklığıdır. Dostluk, yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. Binali Bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı başarıyla atlatmıştır. Üstesinden geldiğimiz her badire, paylaştığımız her acı ve sevinçle dostluğumuz daha da perçinlenmiş, çelikleşmiştir." diye konuştu.

"Bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadı"

Başkan Erdoğan, "Biz haber etmeden haberimizi alırsın, yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin. Namuslu bir kitap gibi güler, alnımızın terini silersin. O gider, bu gider, şu gider, dostluk, sen yanı başımızda kalırsın." dizelerini okudu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şiirde ifade edildiği gibi Binali Bey, en meşakkatli zamanlarımızda uzun yollardan kuş kanadıyla gelmiş, derdimize, sıkıntımıza, mutluluğumuza ortak olmuştur. Onun için de Ulaştırma Bakanı olmuştur. 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Üstlendiği her vazifeyi, deruhte edilen her görevi ehliyet, liyakat ve prensiplerine sadakatla en güzel şekilde yerine getirdi. Gücünü ve itibarını makamlarından alanlardan değil, icraatlarından, millete yapmış olduğu hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu. Özellikle son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz hamlelerimizin gerisinde Binali Bey'in mutlaka bir imzası, izi, emeği vardır."

"Terörle mücadelenin en büyük destekçilerinden"

Yıldırım'ın FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen amansız mücadelenin de en büyük destekçilerinden olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu dönemde Türkiye, terör örgütlerine yönelik tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmiştir. Hükümetimizin dirayetli adımları karşısında FETÖ bitme noktasına, PKK ve uzantıları ise nefes alamaz duruma gelmiştir." dedi.

"Türk demokrasisinin gücüne güç, itibarına itibar kattılar"

"Binali Bey ile Başbakanlığı döneminde yakaladığımız uyumu inşallah Meclis Başkanlığı döneminde de devam ettireceğimize inanıyorum." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binali Bey, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile bu hassas süreci fitnecilere aldırmadan, takdire şayan bir şekilde yönettiler. Bu gayretleriyle sadece Türkiye'yi sürekli kriz, kaos ve istikrarsızlık üreten bir sistemden kurtarmakla kalmadılar, aynı zamanda ilk defa iki farklı partinin bir araya gelerek sandık yoluyla büyük bir dönüşüme imza atabileceklerini göstererek, Türk demokrasisinin gücüne güç, itibarına itibar kattılar."

Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürürlükten kalkan Başbakanlığın mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Muhabir: Aynur Ekiz